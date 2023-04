Agressions sexuelles : la justice doit apprendre à être plus sévère

Un peu plus de cinq ans après l’explosion de MeToo, la justice a encore de gros efforts en matière de protection des victimes d’agressions sexuelles. Et le jugement, ce mercredi matin, du tribunal de Paris viendra apporter du grain à moudre à ceux qui, de façon tout à fait légitime, militent pour des sanctions plus sévères envers les auteurs d’agressions sexuelles.