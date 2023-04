L’Edito : Après le marasme social chez Delhaize, Dreamland/Dreambaby ou la crainte de la contagion

Le choc est évidemment terrible pour les travailleurs du secteur du commerce, qui se mobilisaient, cette semaine encore, pour la sauvegarde de leurs conditions de travail, voire de leurs jobs.

Il y a pourtant de vraies différences entre les décisions prises par les directions de Delhaize et Colruyt. Pour la première, on opte pour une transformation du modèle (disparition des intégrés, franchisation plein pot) afin de garantir la pérénnité de la croissance de l’enseigne. Avec cette promesse : on ne met personne dehors, mais il faut accepter les nouvelles conditions de travail du futur franchisé, imposées de manière cavalière et sans concertation.

Chez Colruyt, la décision concernant Dreamland/Dreambaby est davantage “survivaliste” : le marché du jouet et de la puériculture est en pleine débâcle, soumis à la pression concurrentielle énorme de l’ecommerce.

Lorsque la fête des mères approche, les fleuristes augmentent le prix de leurs bouquets. Lorsque la Saint-Nicolas arrive, les vendeurs de jouets doivent baisser leur prix, tant la concurrence sur ce marché est insensée…

Dreamland a juste résisté plus longtemps que les autres. Pensez aux difficultés qui ont eu raison de Christiaensen (totalement disparue depuis 2005), la Grande Récré (dont la branche belge a fait faillite en 2018) ou Bart Smit (disparue après aveu de faillite également), et qui ont causé du tort à Maxi Toys (repris par King Jouet et toujours présent en Belgique, mais qui a fermé certains magasins). Et concernant le secteur de la petite enfance et des magasins de bébé, faut-il rappeler les grandes turbulences traversées par Orchestra-Prémaman en Belgique ?

Il y a des explications économiques structurelles qui expliquent les coups durs qu’encaissent les travailleurs des grandes chaînes de magasins ces dernières semaines : le surplus de surfaces commerciales en Belgique, par exemple. La concurrence des généralistes, aussi. Le coût du travail, extrêmement taxé en Belgique, prend également sa part de responsabilité.

Mais ce n’est pas tout. Le consommateur himself y joue un rôle indirect majeur, souvent malgré lui : lorsqu’il trouve le futur jouet d’anniversaire du petit dernier moins cher, sur Bol.com ou Amazon, livré gratuitement le lendemain matin devant sa porte, son choix n’est pas forcément à blâmer. Mais il a une conséquence collatérale qui pèse, dans la restructuration d’entreprises locales. Il faut, aussi, en avoir conscience.

Seul maigre lot de consolation dans ce marasme : Dreamland/Dreambaby ne disparaît pas, puisqu’il est repris par ToyChamp, une entreprise belge. Avec quel avenir ? Wait and see…