L'édito: enfin la dernière ligne droite pour la libération d'Olivier Vandecasteele?

C’était urgent. Aujourd’hui, il est vraiment moins cinq. Il est plus que temps qu’Olivier Vandecasteele, emprisonné dans un geôle iranienne depuis le 24 février 2022 et condamné à 40 années de prison et 74 coups de fouet, retrouve la liberté. Après des mois d’abord de silence (diplomatique), puis de tergiversations et de grandes déclarations autour des droits de l’homme et de l’aspect moral ou non de troquer un terroriste iranien contre notre ressortissant belge, nous osons espérer que nous avons entamé le money time avant que le #freeOlivierVandecasteele devienne enfin réalité.