Bonus de 20% sur la pension des parlementaires : la population dit stop aux privilèges !

À lire aussi

Depuis le voyage luxueux du greffier wallon et du président du Parlement wallon Jean-Claude Marcourt sous les cocotiers de Dubaï, les affaires s’enchaînent aussi rapidement que les victoires de Tadej Pogacar. Le fameux souterrain, la maison des parlementaires et son mobilier design (et cher…), les suppléments de pension d’anciens présidents de la Chambre et maintenant carrément les bonus de 20% que les députés de tous bords et de tous partis palpent lorsqu’elles ou ils prennent leur retraite. N’en jetez plus, cela fait mauvais genre.

Les dénonciations, même si elles sont salvatrices, émanent d’un parti anti système le PTB qui n’a jamais souhaité prendre la moindre resposnabilité et qui se vante de rétribuer ses élus " comme monsieur et madame tout le monde " mais qui engloutit quand même l'entièreté de cet argent public pour engraisser entre autres la multinationale facebook.

Un conseil (gratuit), mesdames et messieurs les élu(e(s : remettez tout le système des rémunérations à plat en toute transparence. A l’aube d’un scrutin de 2024 qui sent le soufre, la crédibilité du monde politique dont la population se détourne est à ce prix.