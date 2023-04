Aux élections de 2024, oser le renouveau

En réalité, les partis politiques ne manquent pas d’idées. Chaque formation planche sur des questions plus passionnantes et audacieuses les unes que les autres. Il y a là une vraie ébullition intellectuelle visant à reconquérir la confiance des électeurs et à répondre à l’urgence du désintérêt croissant pour la chose politique. Apporter de nouveaux schémas représentatifs, c’est faire la promesse de passer l’éponge et de recommencer sur du neuf. C’est électoralement porteur. Mais dans la pratique, nos partis parviendront-ils à synchroniser leurs offres pour toucher le réel ? Ce serait "tof".

