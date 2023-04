Edito: Remco, toujours plus haut

Certes, il n’y a pas eu du duel entre le n°1 mondial et le champion du monde. La faute à pas de chance et à cette chute de Tadej Pogacar, contraint à l’abandon, le poignet en vrac, à plus de 170 bornes du quai des Ardennes. C’est vrai qu’il faudra attendre le prochain vrai mano a mano entre le vainqueur du Tour des Flandres, de l’Amstel Gold Race et de la Flèche Wallonne et Remco Evenepoel. On ne sait toujours pas si le champion du monde est plus fort que le n°1 mondial mais qu’importe ! Ce dimanche en Principauté, notre compatriote a fait un pas de plus dans l’Histoire. Alors que Wout van Aert, l’autre fer de lance de notre cyclisme, rêve toujours de gagner un monument flamand, le chef de file de Soudal Quick-Step a fait mouche du premier coup. Trois jours après être revenu d’un stage de trois semaines au Teide, il a gagné Liège-Bastogne-Liège. Et pour la deuxième année d’affilée. Il est le neuvième coureur de l’histoire à y être parvenu mais il n’a que vingt-trois ans.