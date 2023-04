Une défaite de votre équipe favorite et vous débarquez quand la voie est libre. Traduisez quand personne n'hésite entre un ou deux sucres. Vos favoris trônent au sommet de la hiérarchie et/ou ont réussi une des perfs du weekend et vous paradez comme si vous étiez l’auteur du but décisif.

Le genre de "blague" qui circule sur les réseaux sociaux depuis l'élimination d'Anderlecht des Europe's playoffs ©DR

Vous l’aurez compris : il n’était pas bon ce lundi être supporter d’Anderlecht (ni dans une moindre mesure de Charleroi). Après avoir durant des années pu toiser tout le monde, le fan mauve vit aujourd’hui son chemin de croix. Le titre, conquis à trente-quatre reprises, ressemble à un mirage depuis six ans. Le retour de l’icône Vincent Kompany, malgré une qualif européenne, a fini en eau de boudin. N’ayons pas peur des mots : en 2023, en vacances prématurées depuis dimanche, Anderlecht fait figure de monument en péril.

Encore heureux qu’Anderlecht ait dégoûté un certain Remco Evenepoel du football. Cela permet non seulement d’avoir un produit de l’école des jeunes de Neerpede qui gagne mais aussi d’avoir un sujet qui fait l’unanimité autour de cette satanée machine à café.