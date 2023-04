Blanche Gardin et son boycott d’Amazon: combattre le système ou le fuir, il faut choisir

À lire aussi

Et de finir l’adversaire avec un uppercut plein menton, épinglant une entreprise qui “ne paye pas ses impôts en France”, “émet l’équivalent des émissions du Portugal seulement avec ses data centers”, “utilise la main-d’œuvre des camps de concentration ouïghours” ou encore “détruit les emplois du petit commerce”. Des critiques acerbes auxquelles Amazon a répondu.

On adore Blanche et son intégrité. Pour de vrai. Mais ses one-woman-show ont très longtemps été à l’affiche de Netflix, à qui à peu près tous les griefs précités s’appliquent aussi… Qui plus est, si d’aucuns approuvent son aversion pour les méthodes de Jeff Bezos, on ne lit pas le moindre mot de travers, sous la plume de Blanche, à l’encontre de Vincent Bolloré, patron de Canal, chaîne pour laquelle elle a tourné à plusieurs reprises…

Enfin et surtout : n’aurait-il pas été plus utile de prendre le cachet (il est vrai, totalement démesuré), et de le reverser, d’elle-même, à l’asso de son choix ? C’est la différence entre combattre le système en retournant ses propres armes contre lui-même, ou le fuir, par rejet. Parce qu’on peut faire les calculs dans tous les sens, si Blanche avait participé et gagné, en suivant ce principe, l’association qu’elle aurait représentée aurait perçu 250.000 €. Là, avec son boycott, sans doute intègre mais pas forcément efficient, elle n’aura rien.