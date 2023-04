Candidatures de Biden et Trump à la présidentielle : les États-Unis auraient bien besoin d’une cure de jouvence

Deux candidatures qui font grincer des dents outre-Atlantique. Principalement en raison de l’âge des deux acteurs majeurs de la politique américaine des sept dernières années. En cas de face à face entre les deux hommes, sortira des urnes début novembre 2024 le nom du président US le plus âgé jamais élu jusqu’ici : 78 ans pour Trump, et 81 pour Biden. On est bien loin des 43 balais de Kennedy lorsqu’il a été élu en 1960.

N’y voyez point d’âgisme ou de gérontophobie de notre part mais on peut effectivement comprendre la lassitude d’une jeunesse désabusée qui prie ses élus de prendre des réformes lui permettant de vivre son rêve américain mais qui se retrouve inlassablement face à un mur.

Face aux enjeux économiques, sociaux, géopolitiques et climatiques auxquels devront faire face les USA dans le futur, une cure de jouvence présidentielle serait plus que bienvenue. Les USA ont en effet urgemment besoin d’un président qui ose taper dans la fourmilière pour mettre fin aux nombreux maux américains (racisme, violences policières, tueries par armes à feu, crise des opioïdes pour ne citer que ceux-là).

Or, l’on doute que sieurs Biden et Trump soient les archanges du salut. On espère toutefois se tromper. Après tout, une fois élus, ils n’auraient plus grand-chose à perdre ou à gagner. Et, débarrassés des chaînes d’un électorat à satisfaire, ils pourraient dès lors nous réserver une belle surprise. On peut toujours rêver.