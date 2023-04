Enseigner ne fait plus rêver: il faut réenchanter le métier de prof

Or c’est et cela reste un métier où il faut la vocation, presque même la foi pour s’engager et surtout pour poursuivre sur la durée. Qu’y a-t-il de plus beau que d’amener la connaissance, de former les futur(e)s citoyen(ne)s, de les éveiller avant de les laisser s’envoler dans la vie. Nous avons, toutes et tous, en mémoire un ou des profs qui ont marqué notre parcours scolaire. Leur nom fait partie à jamais de nos vies.

Au fil des années, des réformes à tire-larigot, de règlements alambiqués, de sous-financement, le métier de prof est devenu moins glamour. Au-delà du salaire, qui est rarement la motivation première, ce sont les responsabilités que l’ont fait peser sur leurs épaules qui font hésiter les candidat(e)s et dégoûtent les plus jeunes. Prof, c’est transmettre un savoir. Or, aujourd’hui, elles et ils se muent trop souvent en psy, en gendarme, en centre de guidance, en garderie voir en taxi. Sans parler de ces dernières années où la bienveillance les a obligés à jouer à l’école des fans où le redoublement passait pouer un gros mot. Pas de quoi donner le goût de l'effort.

Malgré une forme de désenchantement, cela reste le plus beau métier du monde. Même les profs vous le diront…