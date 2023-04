L'affaire de la secrétaire d'Etat Sarah Schlitz: les noms d'oiseaux fusent, les problèmes de fond restent

L’attaque n’est pas forcément la meilleure défense surtout quand les fautes sautent aux yeux mais cette tactique offensive pour créer la diversion n’est pas neuve dans une société où le dialogue, l’échange d’arguments sans vociférer et la volonté de trouver un compromis s’étiolent au profit d’une radicalité qui ne mise que sur l’affrontement. Comme si l’autre qui ne pense pas comme vous était l’ennemi à abattre.

Plus léger. Quoique. Nous sommes à Paris dans un bar du 2e arrondissement. Le président des Patriotes Florian Philippot débarque avec un ami pour boire un verre. Le patron refuse de les servir " parce que je ne suis pas d’accord avec vos idées ". Plutôt que d’écraser et de quitter ce lieu où il n’est pas forcément le bienvenu, il appelle la police et porte plainte pour (je cite) " discrimination en raisons des opinions politiques avec refus d’un service dans un lieu public ". Pas de quoi apaiser une France qui est déjà en ébullition à cause de la réforme des retraites. En Belgique, un incident du même type avait eu lieu en 2016 lorsque la cheffe propriétaire du restaurant Cécila au cœur de Bruxelles Mélanie Englebin avait demandé au bourgmestre de l’époque Yvan Mayeur de quitter son établissement en arguant que son affaire coulait à cause du piétonnier. Même si cela a fait les choux gras de la presse, elle ne s’est pas retrouvée au poste de police. Ouf...