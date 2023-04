Rousseau et sa proposition de job obligatoire pour les chômeurs après deux ans : les totems de gauche bougent au Nord, pas ici

Mais revenons-en au fond : l’idée, en soi, n’est pas neuve. MR, VLD, CD&V l'ont éprouvée, à l'une ou l'autre variante près. Ce qui l’est, c’est sa provenance : elle souffle pour la première fois depuis un vent de gauche, cette gauche flamande qui veut rompre avec l'assistanant présumé open bar. Bronca au sein de la gauche francophone : Ahmed Laaouej, a jugé la proposition “digne de la droite”, “absurde” et “injuste”. La notion de “travail obligatoire”, au PS, ça ne matche toujours pas... S les totems bougent dans la gauche du nord, chez nous, on n'en est pas là...

Primo : le travail n’a pas à être obligatoire, consensus total là-dessus. Mais celui qui ne veut pas travailler, en âme et conscience, n’a pas à faire financer ce choix par la collectivité, après deux ans et un refus manifeste et répété de se remettre sur le chemin de l’emploi. Pas de caricature : la majorité des chômeurs de longue durée vivent leur situation comme une défaite, n'en sont pas les seuls responsables, et sont très loin de se repaître dans l'oisiveté de l'allocation forfaitaire de base. Mais il existe dans ce pays des gens qui ne voient pas l'intérêt (ou la plus value financière) d'aller bosser versus l'allocation perçue. Et ça, c'est le problème de tous.

Deuzio : le travail, on le rappelle, est une valeur (LA valeur ?) clé du socialisme. Qui ne devrait jamais avoir honte de le défendre. Le chômage est une assurance vitale en cas de coup dur. Pas un destin dans lequel il convient de rester enfermé. Ceci ne nous semble être ni un propos de gauche, ni de droite : juste de bon sens.