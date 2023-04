Mais cette date hautement symbolique pour les travailleurs devrait aussi être l’occasion de mettre en lumière le travail invisible effectué au quotidien par une majorité des femmes. C’est le souhait du Conseil des Femmes francophones de Belgique, que nous approuvons également.

En Belgique, les femmes prestent 9 heures de travail domestique en plus par semaine que les hommes. Elles consacrent aussi deux fois plus de temps aux soins et à l’éducation, limitant de ce fait leurs possibilités de faire carrière et d’accéder à l’autonomie financière et accroissant leurs risques de tomber dans la précarité passé l’âge de la pension.

Autre donnée intéressante relevée par la coupole féministe : les femmes représentent 90 % du personnel infirmier, 90 % du personnel de caisse des magasins de ravitaillement et 67 % du personnel d’entretien, soit des métiers qui ont en commun des conditions de travail précaire et pénibles et des salaires bas.

Si la Belgique a fait d’énormes progrès en matière de droits sociaux, pour les hommes comme pour les femmes, il y a encore du pain sur la planche pour assurer une égalité réelle.