L'édito: à un an des élections, le 1er mai s'annonce comme une surenchère à celui qui défend le mieux les travailleurs

C’est la lutte finale. Le 1er mai, c’est le branle-bas de combat et la mobilisation générale dans les partis politiques. Pas question de se faire confisquer la fête du travail. A un an d’élections que l’on nous annonce aussi serrées que chaudes, attendez-vous à des déclarations musclées, à des envolées lyriques et à des attaques frontales.