Luca Brecel champion du monde : c’est parti pour la grande enflammade du peuple belge, prétendument pas chauvin

Luca Brecel s’est mis une immense murge avant d’affronter la légende de son sport, Ronnie O’Sullivan. Il a joué à FIFA jusqu’aux petites heures avec ses potes, et est rentré “complètement ivre”, peu avant son match couperet. Voilà qui disrupte totalement le logiciel belge du sport : non seulement on a un titre de champion du monde en poche, mais en plus, on l’a obtenu sans les sacro-saintes valeurs de travail acharné, de rigueur et de sacrifice pour sa discipline ! Mais plutôt au panache, au talent naturel (Brecel pense des coups que les autres n’envisagent pas) et au sang-froid (il faut des nerfs d’acier, dans ce sport). Déroutant pour un peuple aussi peu chauvain, conscient de sa juste place. Enfin, il reste encore à prouver que c’est toujours vrai. Parce que depuis quelques heures, c’est un peu la grande enflammade dans notre petit Royaume, qui aime à dénoncer le chauvinisme de son voisin français mais oublie parfois de regarder le sien en face.

Imaginez qu’on soit un jour champions du monde de foot : on va devenir très festifs, et probablement très insupportables. Sur ce, mille bravos, Luca, la performance est remarquable.

Et au fait, quitte à briller en société, le snooker étant désormais parmi les trendig topics du moment : on dit billes et pas boules, et poches et non trous !