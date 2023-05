Sans tomber dans la caricature qui oscille entre les profiteurs (si votre cœur penche à droite) et les (pauvres) victimes de la société (si le discours de gauche trouve grâce à vos yeux), le chomage ne doit pas devenir un sujet tabou. Parce que c’est la société dans son entièreté qui rétribue ces personnes inactives.

N’ayons pas peur de le dire : il y a des chômeuses et chômeurs qui se complaisent dans leur situation. C’est un pourcentage non négligeable qu'il faut pouvoir dénoncer voir sanctionner. Car s’il n’y a pas que le travail dans la vie, chômeur n’est pas un métier. C’est un état de fait dont chacune et chacune, nous osons l'espérer, ont envie de s’extraire. Comment ? Désolé mais la seule solution s’appelle le travail.

Idéalement, celui qui a un sens. Ce n’est pas donné à chaque profession. Mais surtout celui qui permet d’augmenter de manière substantielle le niveau de vie de celle et celui qui se lèvent le matin pour aller bosser. Tant que la différence entre le salaire poche d’un actif et l’allocation d’un non-actif ne sera pas plus importante qu’elle ne l’est, toutes les incitations à la mise à l’emploi risquent de faire plouf.