Hollywood est en crise, vos séries préférées menacées mais vous n’allez peut-être même pas le remarquer

Vous pensez que la grève des scénaristes d’Hollywood n’aura aucun impact sur votre quotidien ? Vous avez… probablement raison. Les plus vieux d’entre-nous s’en souviennent. En 2007, une grève avait déjà paralysé l’industrie, ce qui avait bouleversé la programmation des séries les plus populaires de l’époque. On parlait alors de Lost, Desperate Housewives, Dr House ou encore Prison Break, dont les saisons en cours avaient été raccourcies, parfois vulgairement. Aujourd’hui, la crainte d’avoir les mêmes répercussions sur les programmes Netflix ou Disney + est bien réelle.