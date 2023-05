Prenez (au hasard) la séquence politique actuellement traversée par les partis écologistes Ecolo et Groen. A l’image d’un concurrent de Koh-Lanta, ils se sentent très esseulés sur leur poteau. Avec aucun soutien extérieur. Ils s'accrochent...

En politique, il ne faut jamais s'auto proclamer "Monsieur Propre" et se poser en apôtre du "plus blanc que blanc". Le boomerang n’est jamais loin. L’affaire Sarah Schlitz, l’ex secrétaire d’Etat contrainte à la démission après avoir menti devant le Parlement et avoir en sus insulté des partis de l’opposition, a fait tache sur une copie que les Verts veulent immaculée.

Alors qu’ils pensaient l’épisode clos et qu’ils vantaient les mérites de sa remplaçante, bardaf voilà l’affaire Petra De Sutter, la ministre des Entreprises publiques, et les deux experts de son cabinet rétribués par Bpost dont ils ont négocié le contrat de gestion.

Deux bombes, pas forcément atomiques, qui mettent à mal l’image de celles et ceux qui revendiquent de faire de la politique autrement.