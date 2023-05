Bien sûr que Lionel Messi mérite d’être sifflé

À lire aussi

Sur la pelouse, des buts et des passes décisives en pagaille, en tout cas cette saison, mais aucun match marquant, une absence quasi permanente dans les grands rendez-vous et une attitude qui pose question, notamment au niveau de son investissement personnel.

Un jour mécontent par les embouteillages parisiens, un autre insatisfait des entraînements proposés ou encore nostalgique de son quotidien catalan, la star a semblé traîner son spleen tout au long de son périple en terre française. Dernier épisode en date, le champion du monde a manqué l’entraînement ce lundi afin de répondre à un engagement publicitaire en Arabie saoudite.

Sifflé comme une bonne partie des joueurs à la fin de la saison dernière (une année de plus marquée par un fiasco généralisé), comme son acolyte et peu exemplaire coéquipier Neymar, le joueur ne l’a jamais supporté. En guise de réponse, l’ex-joueur de Barcelone a boudé les fans et les virages du Parc des Princes depuis cet événement. Messi n’est dès lors jamais allé saluer le public et s’empresse à chaque match de filer aux vestiaires malgré les multiples tentatives de réconciliation de la part des groupes de supporters. Humainement et émotionnellement, il n’aura rien donné durant son passage dans la capitale française.

Mais comme toujours avec ce club qui navigue à vue malgré les milliards dépensés, la politique sportive aberrante et la gestion quotidienne chaotique sont également responsables de cette situation d’échec. Il suffit de voir l’Argentin, alors mis dans les meilleures dispositions, briller de mille feux en décembre lorsqu’il remporte la Coupe du Monde avec l’Albiceleste. Mais au PSG, l’investissement est proportionnellement inverse. Messi est par exemple le quatrième joueur à perdre le plus de ballons en Europe cette saison.

Et si les fans et plus spécifiquement les ultras sifflent la star argentine, c’est avant tout pour s’opposer à la politique sportive 100 % bling-bling et dénuée de sens de leur club. Celle d’empiler des stars à la motivation incertaine et à la forme physique plus que douteuse. Rappelons que s’il n’a pas coûté un euro d’indemnité de transfert, la Pulga touche près de 35 millions d’euros par an à Paris.

Le numéro 30 est même le plus grand symbole de ce projet sportif désastreux malgré la manne financière astronomique qu’il permet de générer au club francilien. Alors n’en déplaisent aux fans argentins, habités par une passion dévorante à l’égard de leur idole, les clubs appartiennent à leurs supporters, notamment ceux qui payent des sommes colossales pour voir des joueurs marcher sur le pré.

Et ils ont tout à fait le droit de siffler leurs joueurs. Le supporter ne peut pas être juste un consommateur docile. S’il restera comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du ballon rond, Lionel Messi n’est pas le premier ni le dernier monument du foot à se faire siffler dans un stade.