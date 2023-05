L'Edito : La Flandre, branchée "Flinks" ?

Il existe une incarnation parfaite de ce courant, pour peu que décrire la “Flinks” ainsi ne soit pas trop grandiloquent : Conner Rousseau. Le jeune leader de Vooruit, pendant flamand du grand frère francophone PS dont il s’affranchit de plus en plus, fait bugger le logiciel de la gauche progressiste. Il “ne se sent pas chez lui à Molenbeek”, envisage de “sanctionner les parents qui ne parlent pas flamand” et ouvre la voie à la mort d’un totem de gauche que même ses prédécesseurs du s.pa n’avaient pas osé faire chanceler : la suppression des allocations de chômage. Ses détracteurs le disent populiste et en quête d'électeurs partis donner leur bulletin au Belang. Ses alliés louent son parler vrai, et son analyse politique.

De tous temps, socialistes flamands et francophones ont déployé des sensibilités différentes. Pas la même sociologie d’électorat, pas les mêmes positionnements. Mais ces sensibilités sont, au nord, plus ”Flinks” que jamais. Et, au sud, sans doute plus à gauche que jamais, contraints que sont les socialistes de courir après la percée du PTB. L’histoire dira si le déplacement de curseur est judicieux, d'un côté comme de l'autre de la frontière. Les intentions de vote, jusqu'alors, ne démentent ni l'un ni l'autre : Vooruit sauce Rousseau grimpe de 5% dans les sondages par rapport à son score de 2019 en Flandre (qui était de 10%), et il n'y pas que la mère de Rousseau qui pressent son fils au 16. Quant au PS, en dépit des scandales, il reste, confortablement, le premier parti francophone, toujours à 25% d'intentions de vote en Wallonie.

L'histoire, elle s’écrit dans peu de temps : on vote dans un an. Faites vos jeux...