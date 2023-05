Arrestations de candidats au terrorisme: il ne faut pas diminuer notre vigilance

Même si la menace peut paraître anecdotique et plutôt floue, il n’en demeure pas moins que nous devons rester sur nos gardes. Ne pas se laisser endormir comme ce fut le cas dans les années qui ont précédé les attentats de Paris suivis de ceux qui ont frappé au cœur de notre capitale. Nous osons espérer que tous les profils à risque sont désormais scannés et surtout font l’objet d’une attention décuplée.

L’Ocam, l’organisme chargé de suivre cette menace, continue à faire le taf. Visiblement, seules quelques affaires sont exposées dans les médias pour ne pas affoler la population. Dans le viseur, des (très) jeunes gens et filles radicalisé(e)s à la vitesse de l’éclair et prêt(e)s à agir. Des profils parfois solitaires et plus compliqués à débusquer mais relâcher la vigilance serait suicidaire.