Au Giro, Remco Evenepoel est en mission

Il se verrait bien ajouter du rose à ce maillot arc-en-ciel qui lui va si bien et effacer des tablettes Johan De Muynck, qui demeure le dernier Belge à avoir inscrit le Giro à son tableau de chasse. C’était en 1978, alors que son papa, Patrick, ne pensait même pas encore à devenir coureur. Une autre époque, donc.

Aujourd’hui, Remco entre en mission. Ces cinq derniers mois, il a passé la plupart de son temps en altitude, loin de sa femme Oumi et de ses proches. Pour être prêt à gagner en Italie. Et prendre encore un peu plus de place dans l’Histoire du cyclisme et du sport belge en général.

Le chef de file du Wolfpack veut aussi mettre à mal l’habitude qu’a le Giro de s’offrir à des vainqueurs inattendus. On se souvient du succès du Canadien Ryder Hesjedal en 2012 (année où Thomas De Gendt monta sur la 3e marche du podium). Plus récemment, le Britannique Tao Geoghegan Hart s’imposa contre toute attente en 2020 et l’Australien Jai Hindley, l’an dernier.

Remco Evenepoel est, lui, le favori n°1 des bookmakers. Il entend faire honneur à son statut et en retirer de la pression positive pour aller chercher l’objet de sa quête. S’il y parvient, ce sera exceptionnel. Et ça, il ne faudra pas l’oublier. Même si le champion compte déjà 41 victoires à son palmarès.

