La Dernière Humeur : avec Batopin, on fait les choses à l’envers

Voyons le bon côté des choses : les habitants de ces zones ont au moins la chance de pouvoir avoir une alternative. Quelle n’a pas été notre surprise lors de notre dernier passage à Rixensart. Cinq banques présentes sur moins d’un kilomètre carré, et plus un seul distributeur de billets ! Toutes les banques vantent dans leur communication la création du réseau Batopin mais tout porte à croire que les choses ont été faites à l’envers. On a retiré tous les distributeurs de petits centres avant même de penser au maillage du réseau Batopin.

Et, Rixensart, ce n’est pas la rase campagne non plus. On n’ose pas imaginer la situation dans des zones plus rurales. L’accès rapide à notre argent sous toutes ses formes doit rester un droit.