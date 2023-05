Comment les banques se sucrent sur notre dos

Pour contrer l’inflation, la Banque Centrale Européenne a remonté ses taux à 3,25 %. Une excellente affaire pour les banques, qui gagnent désormais sur tous les tableaux. En effet, elles ont relevé les taux sur les crédits hypothécaires, qui atteignent désormais 4 % (taux d’affiche), mais se sont bien gardées d’en faire de même avec les taux des comptes épargne. Les grandes banques n’offrent toujours que 0,50 à 1 % sur les comptes classiques, et réservent des tarifs à peine meilleurs à leurs nouveaux clients ou via des comptes d’épargne spéciaux. “Un pur scandale”, dénonçait d’ailleurs Paul De Grauwe de la London School Economics à nos confrères du Nieuwsblad. Et pour cause, lorsqu’elles placent votre argent auprès de la BCE, les banques encaissent un rendement de 3,25 %… et n’en partagent que des miettes avec leurs clients. La différence entre les taux sur les crédits hypothécaires et ceux appliqués aux comptes épargne est aujourd’hui bien trop importante. Les banques en profitent et se remplissent les poches de milliards… sur le dos de leurs clients auxquels elles offrent de moins en moins de services.