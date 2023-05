Tarabella, De Sutter, Bouchez, Schlitz,...: la politique n'est pas un métier comme un autre et il faut être blindé

Les récentes affaires (des pensions gonflées à la gestion des cabinets, le mobilier luxueux du Parlement wallon, …) n’ont pas amélioré leur image de marque. Au point qu’au sein des partis à un an des élections, des défections pointent le bout du nez et certains élus se posent des questions. A l’instar d’autres secteurs d’activité, la grande démission guette. Elles et ils ne sont pas taillé(e)s pour se faire allumer en permanence, pour œuvrer dans le rapport de forces, pour zapper leurs weekends en famille et pour, au final, courir le risque de perdre leur job après 4 ans.

Derrière chaque femme et chaque homme politique se cache un être humain avec ses faiblesses, ses doutes qu’il n’est pas bon de montrer, ses défauts et ses failles. Il n’y a aucune raison que ce milieu si particulier n'abrite que des gens à sang froid et imperméable au monde extérieur. Se bousiller la santé mentale et physique pour son job n’est une option. Que vous soyez politique, éboueur, policier, infirmière,…