Cher Delhaize, non je n'ai pas "pris l'habitude de faire mes courses ailleurs": c'est un choix conscient

Je suis client assidu de Delhaize depuis des années. J'ai beaucoup apprécié les promotions hebdomadaires, la clarté des prix en rayon, la lisibilité des nutri-scores sur les étiquettes, l'absence de files avec les caisses automatiques, et la qualité globale des produits qu'on y retrouve. Et à force, d'un conseil par-ci, d'un échange par là, le personnel du AD Delhaize de Marcinelle m'est devenu presque familier. Ce ne sont pas des gens que je connais, ni que je croise ailleurs. Je ne connais même pas leur nom: eux sont au boulot, moi en train de faire mes courses. Notre "relation" s'arrête là.

Mais à chaque fois que j'allais remplir mon caddie, j'étais accueilli avec un sourire par le gentil monsieur qui s'occupe du rayon vin. Mes rouleaux de sacs poubelle m'étaient donnés par la souriante dame aux caisses automatiques. Mes "contrôles" - qui se sont espacés de plus en plus au fil du temps - étaient toujours effectués par le monsieur qui sourit peu mais qui a toujours l'une ou l'autre anecdote intéressante sur une machine, un rayon, un produit ou le magasin en général.

Ces gens-là, c'est eux qui représentent "Delhaize" pour moi. Et ils ont tenté de négocier pour leur avenir. Ils se sont mis en grève. Ils ont été traités comme des délinquants. J'ai suivi, de loin en loin, le conflit social qui s'épaississait. J'ai assisté aux débats communaux à Charleroi - la plus grande ville de Wallonie - sur le soutien public aux travailleurs et aux travailleuses. J'ai écouté les représentants syndicaux sur les chaînes d'infos, s'exprimer sur la situation.

Et ça m'a révolté. Donc quand je lis aujourd'hui dans des articles que "les magasins Delhaize ont rouvert" alors que le personnel se met en maladie un peu partout éreintés par une situation qui les dépasse, que "les équipes ont repris le travail" alors que je vois des nouvelles têtes à travers les vitrines du magasin et qu'en me rendant dans les rayons je n'ai croisé que des inconnus, ça me fait doucement rigoler. Et puis j'apprends que "les clients ont pris leurs habitudes ailleurs", qu'il faut "les convaincre de revenir" avec des actions marketing et des promotions.

Je ne peux pas parler pour l'ensemble des clients. Mais moi, si vous voulez me récupérer, il faudra d'abord parler aux employés. Que toutes celles et ceux qui représentent Delhaize - les travailleurs et travailleuses donc - donnent le signal. Mais pour ça, il faut qu'ils soient écoutés, qu'ils soient présents, qu'ils aient repris le boulot. Pour ça il faut qu'ils soient satisfaits de la situation. Et c'est loin d'être le cas visiblement...

Peut-être que mes 100€ par semaine ne vous intéressent pas. Mais moi, ils m'intéressent et j'en fais ce que je veux, y compris me forcer à aller ailleurs pour ne pas les dépenser dans une enseigne qui ne respecte pas mes principes. Des supermarchés, il y en a d'autres.