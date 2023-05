Pour sûr, jurait-on au gouvernement, on n’oubliera pas ce dévouement à la nation. Près de trois ans plus tard, rien n’a été fait pour améliorer leur situation. Dans les hôpitaux, aux urgences en particulier, le manque criant de personnel fait défaut.

Dégoûtés, nombreux sont ceux à avoir quitté un métier qu’ils effectuaient comme un sacerdoce. La vocation semble aussi évaporée chez les jeunes en quête d’orientation pour leur futur. Du côté du ministre de la Santé, Frank Vandenbrouke, on pose aussi le constat : plus de 2 500 lits ont dû fermer, faute de personnel, mais aucun plan n’est avancé pour y remédier.

On reproche d’ailleurs souvent à Frank Vandenbrouke et à ses prédécesseurs de gérer son ministère avec comme seul objectif de maximiser les économies. Plus d’applaudissements, plus de considération, pas de revalorisation…

Notre personnel des soins de santé est un malade au chevet duquel plus personne ne semble être…