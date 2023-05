Certains veulent la rebaptiser "la fête des gens qu'on aime": pas touche à la fête des mères!

Même si la société et ses composantes de 2023 n’ont plus qu’un lointain rapport avec les années 50 lorsque cette fête a été instaurée (notez que les dates divergent d'un pays à l'autre). Entre famille recomposée, parents solo, homoparentalité, tous les modèles ont désormais cours. Néanmoins, même si la tradition ne tient pas de l’obligation, nous ne pouvons souscrire à cette méthode de débaptiser à tire-larigot toutes les fêtes. Après les vacances de Noël dont nous ne pouvons plus dire le nom, Pâques qui disparaît des radars, voici la fête des mères et des pères menacée de se muer en… fête des gens qu’on aime. Une dénomination curieuse et tellement floue qu’elle peut aussi bien englober celle qui vous a porté que votre voisin ou votre boulanger. Une nouvelle fois, une minorité veut imposer ses vues à la majorité.

Cette fête garde un sens pour de nombreuses familles, quelle qu’en soit leur composition, et notamment pour les enfants. Personne n’a jamais obligé les uns et les autres à se conformer à une tradition plutôt symbolique et festive. Laissez nos fêtes comme elles sont. D'ailleurs, nous sommes en mai où chacun fête ce qu’il lui plait.