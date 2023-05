L’autre problème, c’est la manière dont certains profitent de la crise pour se moquer de nous. On parle très souvent des augmentations de prix dans les commerces (et pas seulement). Il y a un an, c’est comme si tout ce qui faisait notre quotidien venait d’Ukraine. De quoi donner envie à certains de se sucrer sur le dos de la crise. On pense aux surprofits des entreprises actives dans le secteur de l’énergie. Ou encore de la grande distribution. Quand on voit les hausses de prix de certains produits, on se demande pourquoi le secteur est en crise, comme on nous l’explique souvent.

Et puis, il y a aussi tous ces services à la population qui ont disparu. Les banques sont de bons exemples, comme les guichets des administrations communales ou les mutuelles. Depuis la crise sanitaire, les horaires ont fondu comme neige au soleil, et ceux qui travaillent temps plein doivent parfois prendre congé pour avoir accès à un service public. Les crises ont vraiment bon dos…