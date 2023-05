L'Edito : Un jour confédéral sans fin

C’est à la fois une chimère, un tabou et une marotte de la politique belge : le confédéralisme, à un an d’élections décisives, fait son xième retour, surtout dans la bouche de Bart De Wever. Le président de la N-VA, en congrès ce week-end, a redit tout le bien qu’il pensait de cette formule, qu’il se verrait bien concrétiser avec l’appui du… PS (qui n’en veut pas, same story again and again).