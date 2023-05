Beyoncé au stade Roi Baudouin : est-ce qu’on n'en ferait pas un tout petit peu trop ?

Pour avoir déjà vécu un show de la star il y a quelques années, on confirme que c’est une expérience à vivre. Mais on a aussi le sentiment qu’on en a fait quand même un peu trop et qu’il y avait une espèce de surenchère autour de ce concert événement. On avait presque l’impression que c’était tout autant le concert où il fallait être vu que le concert à voir. Il faut néanmoins reconnaître que cette folie n’est pas le fruit du hasard et ce concert l’a encore confirmé. Beyoncé n’est pas qu’une chanteuse, elle est bien plus que cela.