L’énergie va connaître le même sort que la santé : centrale pendant la crise, oubliée dès que ça va mieux

La question énergétique est en passe de connaître le même sort. Un récent sondage de la VRT a montré que l’énergie était un thème qui intéressait fortement la population en 2022 mais que cet intérêt avait complètement chuté en 2023. Au niveau politique, on ne parle plus que d’emploi. Or, on ne sait toujours pas si la Belgique sera en état de produire sa propre électricité dans les prochaines années vu que les négociations sur la prolongation du nucléaire accusent un long retard. Et lorsqu’on interroge le Premier ministre et la ministre de l’Énergie, qui ont l’avenir énergétique de la Belgique entre leurs mains, ils nous répondent que tout va bien, mais sans en dire plus. En matière de transparence, c’est très inquiétant… pour ceux que ça intéresse.