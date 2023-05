Assister aux JO de Paris 2024, une mission quasi impossible

C’est la deuxième semaine de mise en vente pour les billets à l’unité des JO et le succès est au rendez-vous. Le Comité d’organisation de Paris 2024 évoque même d’un “très fort engouement” et d’une “demande très supérieure à l’offre”. Mais chez les amateurs de sport, la déception est immense. Il faut dire que les tarifs (trop) élevés de la billetterie laissent de nombreux acheteurs sur la touche, tout comme la lourdeur et les incohérences de la procédure en ligne. C’est même une claque de plus pour le grand public, après avoir déploré le prix des billets vendus pendant la première phase de ventes, celle par “packs” organisée en février.