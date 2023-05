L'heure de la déclaration fiscale a sonné: à quand une rémunération du travail moins taxée?

Pourquoi cette pique sur un projet qui s’il n’est pas aux oubliettes n’est quand même pas près d’atterrir ? Parce que nous venons toutes et tous de recevoir notre déclaration à remplir. Avec, chaque année, la même réflexion : nous sommes trop taxés sur notre travail.

En tout cas, la différence entre se lever le matin, prendre les transports en commun ou sa voiture, aller au boulot ou rester chez soi (ne pas payer de crèche pour les enfants, de train, de bus ou d’essence, de repas) n’est clairement pas assez significative. Elle n’est surtout pas incitative.

Les prochains gouvernements fédéraux et régionaux, de gauche, de droite ou du milieu, devront impérativement se pencher très sérieusement sur la mise à l’emploi, la (juste) rénumération du travail et la taxation (excessive) du produit de ce même travail. Continuer à miser sur le modèle belge de la solidarité est à ce prix. Histoire de ne pas monter les classes moyennes, celles qui n’ont droit à aucune aide et qui douillent, aux allocataires sociaux.