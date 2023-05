L'Edito: la Belgique championne d'Europe de l'égalité salariale, bravo, mais...

Meilleure élève de la classe européenne : la place est, plutôt, inhabituelle pour une Belgique qu’on dit si dysfonctionnelle. Ce n’est pas les récents rapports sur le coût de la fiscalité du travail (lanterne rouge) ni les résultats alarmants de nos enfants à l’école, par exemple en termes de lecture, qui nous démentent. Mais quand c’est bien, il faut le dire, et à en croire l’OCDE, en termes d’égalité salariale, c’est très bien : notre pays est celui où l’écart est le plus réduit entre ce que gagnent les hommes et les femmes, à fonction et expérience équivalente, et ce dans toute l’Europe.