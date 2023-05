L’éternelle hypocrisie face au tabac

Fumer tue. Qui ne le sait pas encore ? Et pourtant, la Belgique compte toujours 19 % de fumeurs. C’est moins qu’il y a 20 ans mais ce chiffre stagne depuis un petit temps. Génération sans tabac, voilà le nouveau plan du gouvernement destiné à lutter contre les effets de la cigarette. En janvier 2025, il ne sera plus possible de s’en griller une dans les parcs d’attraction, les fermes pédagogiques et les plaines de jeu. Pas assez pour la députée fédérale Catherine Fonck (Les Engagés) qui propose d’interdire de fumer en terrasse.