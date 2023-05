Meghan et Harry : il y a quelque chose qui cloche

Avez-vous déjà été dans cette ville ? Il y a du monde et des voitures partout. On veut bien croire que la famille royale britannique reste traumatisée depuis des années par la mort tragique de la princesse Diana. On veut bien croire aussi que le couple est traqué par les photographes à la moindre apparition publique. Et on veut bien croire que les Sussex ont été poursuivis, ne fût-ce que quelques minutes et qu’ils n’ont pas dû apprécier. Mais même le chauffeur a relativisé les faits. “Ce n’était pas une course-poursuite comme dans les films”, a-t-il reconnu. “Je ne me suis jamais senti en danger”. Et le maire de New York Eric Adams s’en est aussi mêlé, jugeant cette version “improbable”.

Deux possibilités donc : soit le taxi était conduit par Lewis Hamilton, soit la version officielle est légèrement exagérée. On vous laisse deviner laquelle de ces versions est la plus probable.