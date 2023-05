L'école, obligatoire dès trois ans en Belgique ? Oui, et vite !

Toutes les études, confortées par le bon sens parental le plus élémentaire, le disent : au plus tôt l’école est fréquentée, au mieux l’élève s’acclimatera à la vie en groupe, à la maitrise de la langue et au développement des processus cognitifs qui lui serviront plus tard. Aller à l’école dès trois ans (fréquemment !), ce n'est pas une contrainte, mais une chance. Encore plus lorsque l’élève est issu d’un milieu moins favorable, et parle peu le français à la maison. Or, les résultats catastrophiques en matière de lecture enregistrés par nos élèves tout récemment le rappelent douloureusement : il faut mettre un maximum de chances derrière chaque gamin, au plus tôt.

Pour autant, pas de faux espoir: obliger les bambins à aller à l’école dès trois ans ne gommera jamais le péché majeur de l’enseignement belge : son inégalité, l’une des pires de l’OCDE. D’ailleurs, en FWB, 92,5% des petits bouts de trois ans vont déjà régulièrement en maternelle. Le bâton de l’obligation permettra d’aller gratter quelques pourcentages de plus, mais ce n’est pas une baguette magique. Seule, l’école ne porte pas dans son cartable tous les maux de la société... Si on veut des gamins ouverts, qui savent lire et comprendre, il faut leur mettre des bouquins entre les mains, pas que des écrans. Et ça, ça commence à la maison, pas à l’école.