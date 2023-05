L’Edito : Georges-Louis De Croo

Sur le fond, les arguments avancés par le Premier Ministre ne sont pas farfelus, et peuvent être le pilier d’une discussion de qualité. Ce n’est, en effet, pas être écocide que de se questionner sur la capacité de notre pays à mener tous les combats écologiques (et les sacrifices industriels et économiques qui s’y attachent) en même temps. Au fond, Alexander De Croo ne crie absolument pas “Fuck la biodiversité”, il dit juste : pas tout en même temps, d’abord la lutte pour atteindre les objectifs en matière de CO2, les autres combats climatiques, plus tard, dans un nouveau phasage. Bien sûr, l’urgence climatique est criante et le retard pris catastrophique. Bien entendu, biodiversité et lutte contre le réchauffement sont les deux faces d’une même pièce. Mais une fois encore, le débat, qui appelle pédagogie et sérénité, n’est ni incongru ni anti-planète : l’écologie est sans doute LE défi le plus grand devant nous. Mais il n’est pas le seul.

Ce qui est en revanche totalement loupé ici, c’est la façon de faire. Un Premier Ministre qui intervient en direct, en duplex, dans un débat (où il n’avait rien à faire) entre une ministre du climat N-VA (principal parti de l’opposition de la Vivaldi) et une europdéputée Vooruit (l’un des sept partis de la coalition que conduit De Croo) pour abonder dans le sens de la N-VA et réclamer, lui aussi, une “pause” dans la lutte de notre pays sur certains pans de la lutte environnementale, c’est du jamais-vu. Alexander De Croo, qui a jusqu’ici porté à bout de bras une Vivaldi qu’on a tant de fois crue au bord du précipice, jouant tantôt, et plutôt avec brio, les chefs d’équipe conciliateurs, tantôt les capitaines tirant l’oreille de ses ailiers partis en solo sur leur flanc, nous fait, ici, une parfaite “Georges-Louis Bouchez”. Il a tant reproché au président du MR de la jouer solo, de ne pas respecter ses partenaires de kern durant cette législature, que le voir tomber aujourd’hui dans l’exact même travers est extrêmement interpellant.

Indépendamment de savoir si le Premier Ministre à raison ou tort sur le fond de son positionnement (des débats valables circulent dans les deux camps), il est indéniable ici qu’il est sorti ici de l’accord de Gouvernement et de son devoir de réserve de Premier rassembleur, endossant clairement son costume de campagne, à plus d’un an d’un scrutin (où l’Open VLD n’a que De Croo comme saint à qui se vouer).

Sa “pause” constitue peut-être une erreur scientifico-écologique. Mais c’est sans conteste, déjà, une faute politique.