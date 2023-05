Étape 1

Il en a toujours été ainsi et tout conducteur belge le sait : rouler en Flandre, c’est croiser, au quotidien, des panneaux qui indiquent “Bergen” (Mons), “Doornik” (Tournai), ou “Luik” (Liège). Idem au sud du pays : le Flamand ne trouvera ni “Antwerpen”, ni “Kortrijk” ou “Leuven” dans l’espace public, mais bien Anvers, Courtrai et Louvain. Tarabiscoté ? Misschien. Mais ceci obéit, en fait, à la réglementation linguistique en vigueur en Belgique : si, en privé, vous causez la langue de votre choix, c’est bien la langue officielle de la région où l’on se trouve qui est employée, en matière administrative. C’est pour cela que même une rue de la gare peuplée uniquement par des francophones en Flandre se nomme la Stationstraat, c’est pour ça qu’un automobiliste français qui traverse notre Flandre pour rejoindre la sienne passera sous des panneaux indiquant “Rijsel”, et non “Lille”.

Étape 2

Comme il persiste une once de bon sens dans ce pays, l’Agence Flamande des Routes et des Autoroutes s’est dit, alors qu’elle est en train de rénover l’échangeur d’Anvers-Ouest, qu’in fine, afficher le nom de la ville de destination dans la langue officielle de ladite ville, cela permettrait de rencontrer une forme de logique particulièrement éclatante, tout en corrigeant “les problèmes de continuité que l’on peut trouver sur la dénomination des mêmes villes dans un même pays”. Et donc, on a écrit, pour la première fois “Liège” et non “Luik” en Flandre. Pas question de remplacer tous les panneaux existants, ce qui coûterait une fortune : non, juste, dans le cadre d’une rénovation, on s’éloigne un peu de la loi pour se rapprocher d’une forme de bon sens. Ça n’allait pas durer.

Étape 3

Le retour de boomerang a été immédiat. Quelques heures plus tard, la ministre flamande de la Mobilité Lydia Peeters (Open Vld) a saisi l’extrême urgence de la situation, et tiré avec toute la gravité nécessaire l’oreille de son administration, sommée de réparer son indicible méfait toutes affaires cessantes : “la législation linguistique est là pour être respectée. Je demande donc que les panneaux de signalisation correspondants au nouvel échangeur d’Antwerpen-West soient adaptés de toute urgence conformément à la législation linguistique.” Ce sera donc à nouveau Luik et Namen… Fin de la blague !

En Belgique, on n’a pas de pétrole, mais on ne manque pas d’idées ni de temps pourgaspiller l’argent public et agacer, bien qu’en le faisant rire, le citoyen un peu désabusé…