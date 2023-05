Métro 3 à Bruxelles: un manque de vision et un aveu d'impuissance du gouvernement Vervoort

C’est tout sauf une surprise, et pourtant la sphère bruxelloise s’est – bien trop longtemps – voilé les yeux. Les devis pour la réalisation d’une nouvelle ligne de métro entre la gare du Nord et Evere ont explosé : 2,5 milliards, pour 4,5 km de tunnel de sept stations. Le scénario d’une annulation refait surface. Mais une fois de plus, le gouvernement bruxellois décide… de ne pas décider. L’exécutif Vervoort dit analyser les devis et implore l’aide du fédéral, remettant à plus tard l’inévitable arbitrage et le moment, tant attendu, de courage politique.