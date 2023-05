Préserver la biodiversité, c’est simplement du bon sens

Le réchauffement climatique et la perte d’espèces animales et végétales sont intimement liés. Le réchauffement climatique favorise la multiplication d’espèces exotiques envahissantes et perturbe de nombreuses espèces d’insectes et d’oiseaux. À l’inverse, des études montrent que les mesures de protection de la biodiversité pourraient atténuer les impacts du changement climatique.

Préserver la biodiversité, ce n’est pas du folklore ni de l’idéologie, c’est simplement du bon sens. Car une biodiversité profondément endommagée signifierait ni plus ni moins la fin de l’humanité.

