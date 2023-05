L'Edito : Erdogan, sauf énorme surprise

Vingt ans après son accession au pouvoir en Turquie, d’abord en tant que Premier Ministre, puis en tant que président, enfin en tant que président aux pouvoirs élargis qui décide d’à peu près tout à peu près tout seul et baillônne à peu près tous ceux qui expriment une pensée critique envers son régime (opposants politiques, médias, etc.), le jeu autocratique de Recep Tayyip Erdogan est cristallin. Il ne l’empêchera pas de s’avancer, plus confortablement que prévu, vers une nouvelle victoire éléctorale ce dimanche, lors d’un second tour inédit pour 60 millions de Turcs.

A la vérité, l’avance obtenue au premier tour par Erdogan (+4,5%), le ralliemment du nationaliste Ogan à sa cause, la performance moins éclatante qu’attendue de Kiliçdaroglu au premier tour et enfin le vote sanction moins fort qu’attendu à l’encontre du leader de l’AKP suite aux séismes qui ont meurtri le pays : tous ces éléments laissent penser qu’une défaite d’Erdogan dimanche serait une énorme surprise.