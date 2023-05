Des biopics controversés se préparent sur Bernard Tapie, Philippe de Dieuleveult et Florence Arthaud, et leurs enfants n'ont rien à dire

Brigitte Bardot, Dalida, Claude François, Edith Piaf, Whitney Houston: nous ne comptons plus les biopics, une forme de biographie (largement) inspirée de la vie (réelle ou fantasmée) des personnalités. Avec une qualité cinématographique qui n’est pas forcément (et même rarement...) au rendez-vous. On nous annonce à l’occasion des 100 ans de sa naissance une biographie de Charles Aznavour approuvée et supervisée par la famille de celui qui a enfanté quelques-unes des plus belles chansons françaises.