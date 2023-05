Prix dans la grande distribution: le gouvernement doit sortir de son attentisme indécent

À lire aussi

Une différence de prix qui s’explique, entre autres, par l’importante inflation recensée en Belgique en raison de l’explosion, en 2022, des coûts de l’énergie suite au déclenchement de la guerre en Ukraine. Mais depuis le mois de septembre 2022, les prix du gaz, qui dictent ceux de l’électricité et donc des coûts de production, ont été divisés par dix.

L’insignifiante baisse des prix en mai (-0,3%) ne viendra pas effacer les 15,51% de hausse subie en un an! En clair, on augmente les prix quand ça va mal mais on oublie de les diminuer quand tout va bien. En France, le gouvernement a pris le taureau par les cornes en imposant aux distributeurs et marques de se rasseoir autour de la table pour renégocier les prix à la baisse.

Chez nous, nos décideurs restent, comme trop souvent, dans un attentisme indécent alors que certains doivent s’endetter pour se nourrir et que, dans le même temps, les multinationales continuent à s’en mettre plein les poches.