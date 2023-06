Les faits sont là : 70 % des P.-V. pour excès de vitesse sont dressés en Flandre. Et pour les élus du nord du pays, ce serait une preuve que la Flandre agit réellement en faveur de la sécurité routière. Contrairement, disent-ils, à leurs homologues bruxellois et wallons. En réalité, la grande majorité des excès de vitesse sanctionnés en Flandre le sont via des radars-tronçons, installés le long des autoroutes.

Mais celui qui roule à 129 km/h sur l’E19 doit-il être considéré comme dangereux alors qu’il ne le serait pas Outre-Quiévrain ? Sanctionner ces petits excès de vitesse sur autoroute est surtout l’occasion de faire rentrer du cash dans les caisses de l’État.

Si ce dernier voulait vraiment accélérer la lutte contre l’insécurité routière, il se focaliserait surtout sur nos villages et centres-villes dont certaines rues fréquentées par enfants, piétons et cyclistes sont transformées en circuit pour rodéos urbains par des fous du volant.