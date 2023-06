L'Edito : un président de parti ne devrait pas TikToker cela

Jugés, les 18 organisateurs ont été reconnus coupables d’homicide involontaire, de traitement dégradant et de maltraitance animale. Leur peine est mal acceptée par l’opinion flamande : tout au plus 300 heures de travaux d’intérêt général et 400 € de dommages et intérêts - pour des prévenus d'origine sociale aisée. Rien ne sera inscrit dans le casier judiciaire de ces potentielles futures élites flamandes.

C’est ici qu’entrent en piste le YouTubeur et rappeur Acid et… Sammy Mahdi (CD&V).

Le premier s’est fendu d’une vidéo véhémente, affichant les noms, proches et visages des Reuzegommers, ces fils et filles de bonne famille, jusqu’ici tus. Sa vidéo, fort vue, a été censurée par YouTube. Motif : cyberharcèlement et appel à la haine.

Une décision que Sammy Mahdi a fustigé, volant au secours du YouTubeur dans un TikTok vu plus de 400.000 fois (de loin le plus populaire de son compte).

Un président de parti, impliqué dans la production des lois, en vient donc à hurler avec les loups à la Justice de classe, et à mettre en doute la légitimité de l’appareil juridique belge - auquel il contribue en tant qu'homme politique, nous expliquant qu'un Youtubeur qui a provoqué une chasse aux sorcières envers les parents des Reuzegommers agit comme un journaliste.

D’un point de vue marketing court-termiste, la pêche aux likes est bien sentie, surfant sur le sentiment d'impunité des nantis qui agite les masses.

D’un point de vue (chrétien-) démocratique de plus long cours, on est en revanche très dubitatifs. Pour ne pas dire inquiets...