Novak Djokovic, maître de la controverse

Le numéro 3 mondial au caractère instable n’est pas à son premier coup d’essai, il n’hésite d’ailleurs pas à cultiver sa sulfureuse réputation. Il faut dire qu’il dispose d’une communauté de fidèles autour de lui, qui n’hésitent pas à voler à son secours. Et de détracteurs à l’affût de la moindre sortie hors des sentiers battus. La position du Serbe au sujet de la vaccination contre le Covid-19 lui a valu une exposition médiatique sans précédent. Une séquence surréaliste et fondatrice pour certains observateurs d’une stature complotiste. À force de chercher la lumière et l’attention du grand public, Djoko est devenu un champion impopulaire.

Et quoi qu’il arrive, le natif de Belgrade devrait rester dans l’ombre des géants que sont devenus Rafael Nadal et Roger Federer, tant sur le plan humain que sportif. S’il n’aura jamais ménagé ses efforts pour remporter des titres, “Nole” n’aura pas réussi à se faire aimer du public et de ses pairs. Mais après tout, ce n’est peut-être pas ce qu’il cherche.