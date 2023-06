Armes belges sur le sol russe : "On leur donne des armes, le pire serait qu'ils s'en servent"

Comme bien d’autres pays occidentaux, la Belgique fournit à l’Ukraine des armes dans un cadre circonscrit et réglementé : seules les autorités ukrainiennes peuvent en disposer, avec pour unique but la défense de la nation ukrainienne, sur son sol, dans le cadre de la guerre que mène la Russie depuis bientôt 18 mois. Nous sommes solidaires de l'Ukraine et soutenons militairement la stratégie défensive d’un pays agressé, face à un assaillant auteur d’une guerre insensée. À aucun moment nous, État belge, ne devons contribuer à l’appui armé, en Russie, d’une offensive contre le régime du Kremlin, aussi détestable soit-il. Ni de manière directe, ni de manière indirecte. Le contraire tiendrait de l'hérésie diplomatique.