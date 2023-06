Affaire Sanda Dia : la Justice doit sortir de sa tour d’ivoire

Il n'en fallait pas plus pour provoquer le courroux du Collège des cours et tribunaux. Lequel jugeait "inadmissibles et inacceptables" les sorties de la classe politique. Certes il est impératif de rappeler toute l'importance de la séparation entre les pouvoirs législatif et exécutif d'un côté et judiciaire de l'autre. Mais la Justice, confortablement installée dans sa tour d'ivoire, ne doit néanmoins pas rester intouchable, sous peine de faillir aux évolutions sociétales.

Quand une décision de justice, bien qu'acceptable sur le plan judiciaire, devient inaudible sur le plan éthique comme c'est le cas dans l'affaire Sanda Dia, le politique a le devoir d'agir.

Mettre des oeillères reviendrait à nier cette évidence. Sans levier politique pour améliorer la Justice, nous en serions d'ailleurs encore à couper des têtes chaque année.